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Реабилитационный центр для детей с особыми потребностями открылся в Жанаозене

17 Марта 2021 21:27
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Реабилитационный центр для детей с особыми потребностями открылся в Жанаозене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках «Марафона добрых дел» в честь 30-летия Независимости Казахстана в Жанаозене открыт новый реабилитационный центр «Балақай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

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Напомним, проект «Марафон добрых дел» реализуется во всех регионах страны по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В церемонии открытия Центра приняли участие глава «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, представители «Samruk-Kazyna Trust», «Озенмунайгаз», а также родители детей с особыми потребностями.


Инициатором открытия Центра выступил Общественный фонд «Мұнайшы қамқоры».

В Центре будут принимать на бесплатной основе около 600 детей в год с такими диагнозами, как детский церебральный паралич, задержка психического развития, гемипарез, нейро-ортопедические заболевания и др.

Кроме того, в Центр трудоустроено порядка 15 квалифицированных специалистов г.Жанаозена.


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#Атырауская область   #Общество  
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