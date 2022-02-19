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Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями откроют в Актобе

19 Февраля 2022 03:15
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Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями откроют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе откроют амбулаторный реабилитационный центр «Қамқорлық» в здании областного центра материнства и детства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Данный центр посетил аким области Ондасын Уразалин. С его открытием центр материнства и детства будет оказывать весь цикл педиатрической помощи от 0 до 18 лет.

«Установлены более 100 наименований оборудования, в числе которых инновационные модели ведущих европейских производителей, реабилитационные комплексы и тренажеры с биологически-активной связью, интерактивная комната в формате 4Д. Специализацию прошли 18 логопедов, эрготерапевтов, психологов, дефектологов, инструкторов по лечебной физкультуре», - проинформировал главный врач Ербол Жапахов.

Реабилитацию здесь будут проходить дети с ограниченными возможностями по профилю неврология, нейрохирургия, травматология – ортопедия, кардиохирургия. В год планируется принимать не менее 600 детей.

«Каждый родитель хочет лучшего своему ребенку. Здесь есть современное оборудование, методики, которые позволят оказывать действенную помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем. Очень нужный и важный объект. Ускорьтесь и откройте Центр в течение месяца», - поручил Ондасын Уразалин.

Кроме того, аким области ознакомился с ходом работы центра раннего вмешательства детей от 0 до 3 лет. Центр расположен на первом этаже в отдельном крыле областного перинатального центра. Он рассчитан на 25 посещений в смену. В структуре центра имеются кабинеты ЛФК, сурдологии, суточного мониторирования ЭЭГ, эрготерапевта, бальнеологии, логопеда, дефектолога, локомоторной терапии, психолога.

Квалифицированную специализированную помощь здесь будут оказывать детям от рождения до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе детям с генетическими нарушениями.


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#Актюбинская область   #Социальная поддержка   #Здравоохранение  
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Автор:

Самал Ендибаева

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