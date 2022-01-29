Реабилитационный центр для детей с инвалидностью откроют в Балхаше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сколько реабилитационных центров работают в Карагандинской области и какие меры поддержки будут оказаны государством для людей с ограниченными возможностями. Об этом и других вопросах социальной сферы рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области проживают 67 319 человек с ограниченными возможностями, в том числе 5 367 детей до 18 лет. О том, какую социальную поддержку они получают, насколько обеспечены средствами реабилитации и услугами, рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

- Асем Айтжановна, в этом году в Балхаше откроют Реабилитационный центр для детей. Расскажите о нем.

- Это будет Реабилитационный центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на 50 мест. Сейчас идет ремонт в двухэтажном здании площадью 1 200 квадратных метров. Пациенты смогут там проходить реабилитацию по показаниям до шести месяцев. Центр откроется летом.

По линии социальной защиты это первое государственное учреждение для детей в области. У нас есть подобные частные центры, оказывающие услуги по государственному социальному заказу.

Также в прошлом году мы представили инвестиционный проект по строительству в Майкудуке бассейна при Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Это будет пристройка к существующему зданию. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.

- На какую поддержку от государства у нас в области могут рассчитывать люди с инвалидностью?

- По индивидуальной программе реабилитации мы ежегодно обеспечиваем людей с ограниченными возможностями средствами реабилитации и услугами. Всего их в прошлом году предоставили 32 646, в частности, протезно-ортопедические, сурдо- и тифлотехнические средства. Также обеспечиваем креслами-колясками и санаторно-курортным лечением. Кроме того, в этот список входят обязательные гигиенические средства, предоставление индивидуального помощника, специалистов жестового языка и инватакси.

В прошлом году выделили средства на 547 дорогостоящих ноутбуков и 125 читающих машин. Ноутбуки с синтезом речи. Раньше мы не могли закрыть потребность людей с инвалидностью в этой технике.

Также на санаторно-курортное лечение направили 5 140 человек. И здесь хочу отметить, что по поручению акима области Жениса Касымбека с прошлого года мы оплачиваем проезд сопровождающим людей с инвалидностью первой группы и детей с ограниченными возможностями до санаториев.

- Какие меры социальной поддержки в этом году предусмотрены для ветеранов и инвалидов ВОВ и жителей области, приравненных к ним?

- По данным на 1 января этого года, в области проживают 34 участника и инвалида ВОВ, а также 8 877 человек, приравненных к ним по льготам и гарантиям. Участникам и инвалидам ко Дню Победы будет выплачено по миллиону тенге каждому. Приравненным к ним – по 100 тысяч тенге. Труженикам тыла – по 30 тысяч тенге. Участникам Афганской войны и Чернобыльских событий к соответствующим датам – по 150 тысяч тенге.

- Есть такая госпрограмма переселения – межрегиональная трудовая мобильность (Юг – Север). На кого она ориентирована и какие условия создадут для желающих переехать?

- Программа переселения реализуется по национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2025 года. Работодатели Жезказгана, Улытауского и Нуринского районов изъявили желание трудоустроить жителей южных регионов страны. В ближайшее время мы будем участвовать в ярмарках вакансий на юге страны и отбирать кандидатов для переселения. Всего в этом году планируется принять на работу 153 человека.

Переселенцам заплатят за переезд чуть более 200 тысяч тенге (70 МРП) единовременно на главу семьи и каждого ее члена. Также будут возмещены расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение года. При необходимости переселенцы получат направление на обучение, содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе. Кроме того, субсидии в размере 450 МРП получат и работодатели.

Перед управлением координации занятости и соцпрограмм стоит немало задач. Так, в этом году планируется охватить мерами содействия в трудоустройстве 41 тысячу человек, создать 7,4 тысячи постоянных рабочих мест.

- Спасибо за интервью.