Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся 1 июня в Караганде. Получить бесплатную помощь здесь смогут около полутора тысяч юных пациентов в год. Новое медучреждение посетил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».
Реабилитационный центр «Шипагер» расположился в отдельном двухэтажном здании на территории детской больницы в Майкудуке. Его площадь - 806 квадратных метров. Здесь есть всё необходимое для реабилитации детей с ДЦП: аппараты для светового и физиолечения, электросонотерапии, подъёмники для маломобильных пациентов, бассейн, сенсорные комнаты и комфортабельные палаты. Центр открыли по программе государственно-частного партнёрства. Это значит, что проходить реабилитацию здесь будут бесплатно.
«В месяц мы сможем принять до 100 детей от рождения до 18 лет включительно. Реабилитацию пройдут пациенты с различной степенью тяжести ДЦП», - рассказывает учредитель компании «Шипагер» Денис Подгайнов.
Направления на реабилитацию в новом центре выдадут в поликлиниках по месту регистрации детей с ДЦП. Длительность лечения определит сложность заболевания - в среднем один курс займёт от 10 до 20 дней. Повторять его необходимо 2-3 раза в год.
В центре работают высококвалифицированные специалисты. Ведущий реабилитолог обучалась в институте травматологии в Казани.
Главе региона показали, каким оборудованием оснащено медучреждение, и рассказали о том, как будут помогать особенным детям. Женис Касымбек поручил и дальше развивать государственно-частное партнёрство в области.
Отмечается, подобный центр уже действует в Жезказгане. Ещё один в этом году заработает в Темиртау.
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