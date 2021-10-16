Реабилитационный центр для детей «Камкорлык» откроют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ноябре в Кокшетау откроют реабилитационный центр «Камкорлык», основным видом деятельности которого станет комплексная реабилитационная помощь детям. Это самый крупный проект из всех проектов «Камкорлык» по республике, ведь под центр отводится более 850 кв. м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реализация такого значимого проекта для региона стала возможна в рамках подписанного меморандума между АО «Самрук-Казына» и Фондом Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.

«На сегодня уже в восьми регионах страны такие проекты функционируют, основная их цель – оказание помощи детям с расстройствами опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с нарушениями аутистического спектра. Проект подразумевает оказание психологической и социальной помощи, детской реабилитации. В проектах таких реабилитационных центров предусмотрена бальнеотерапия, шунгитовые и соляные комнаты, работа со стороны логопедов. Подобный проект в нашей области разворачивается впервые», - поделился руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

Центр уже полностью оснащен кадрами – подготовлены 28 специалистов, согласно требованиям самого проекта. Это медработники многопрофильной областной больницы и реабилитационного центра «Болашак».

«Они проходят обучение, получают сертификаты. Оборудование все также закуплено, происходит его инсталляция, осталось установить бальнеотерапию, шунгитовая комната уже готова, соляная комната готова на 80%», - добавил Н. Сыздыков.

Центр также будет иметь игровую, оснащенную велотренажерами и беговыми дорожками, которые будут укреплять мышечную и иммунную системы детей для развития опорно-двигательного аппарата.

По словам главного врача региона, ремонтные работы на сумму порядка 30 млн тенге осуществляются за счет средств самой больницы. Оборудование и мебель приобретаются за счет АО «Самрук- Казына».

«Планируется, что центр сможет принять до 650 детей до 18 лет. Центр готов на 90%», - отметил директор многопрофильной областной детской больницы Серикжан Сабыралиев.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом реализации проекта.

Как было отмечено, ремонт центра завершится 1 ноября, а официальное открытие планируется на 29 ноября. Второй проект ранней реабилитации в регионе реализуется в городе Степногорске.



