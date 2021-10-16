Реабилитационный центр для детей «Камкорлык» откроют в Акмолинской области
Реализация такого значимого проекта для региона стала возможна в рамках подписанного меморандума между АО «Самрук-Казына» и Фондом Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.
«На сегодня уже в восьми регионах страны такие проекты функционируют, основная их цель – оказание помощи детям с расстройствами опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с нарушениями аутистического спектра. Проект подразумевает оказание психологической и социальной помощи, детской реабилитации. В проектах таких реабилитационных центров предусмотрена бальнеотерапия, шунгитовые и соляные комнаты, работа со стороны логопедов. Подобный проект в нашей области разворачивается впервые», - поделился руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.
Центр уже полностью оснащен кадрами – подготовлены 28 специалистов, согласно требованиям самого проекта. Это медработники многопрофильной областной больницы и реабилитационного центра «Болашак».
«Они проходят обучение, получают сертификаты. Оборудование все также закуплено, происходит его инсталляция, осталось установить бальнеотерапию, шунгитовая комната уже готова, соляная комната готова на 80%», - добавил Н. Сыздыков.
Центр также будет иметь игровую, оснащенную велотренажерами и беговыми дорожками, которые будут укреплять мышечную и иммунную системы детей для развития опорно-двигательного аппарата.
По словам главного врача региона, ремонтные работы на сумму порядка 30 млн тенге осуществляются за счет средств самой больницы. Оборудование и мебель приобретаются за счет АО «Самрук- Казына».
«Планируется, что центр сможет принять до 650 детей до 18 лет. Центр готов на 90%», - отметил директор многопрофильной областной детской больницы Серикжан Сабыралиев.
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом реализации проекта.
Как было отмечено, ремонт центра завершится 1 ноября, а официальное открытие планируется на 29 ноября. Второй проект ранней реабилитации в регионе реализуется в городе Степногорске.