Реабилитационный центр для детей-инвалидов откроют в здании резиденции Президента в Костанае
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева при акимате Костанайской области была создана рабочая группа, которая рассмотрела ряд предложений от общественности и заинтересованных государственных органов по дальнейшему использованию региональной резиденции.
«В результате рабочей группой было принято решение об организации на базе региональной резиденции реабилитационного центра, предназначенного для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениям опорно-двигательного аппарата. Новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия. Время реабилитации теперь будет увеличено с 14 до 21 дня»,- сообщили в областном акимате.
Всего в области проживает около 2 тысяч детей с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата.
«Реабилитационный центр позволит значительно увеличить охват реабилитационными мероприятиями — не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет с инвалидностью ежегодно. В центре предусматриваются услуги логопеда, дефектолога, реабилитолога, а также будет проводиться массаж, лечебная физкультура, водолечение»,- добавили в пресс-службе.
Для переоборудования резиденции под реабилитационный центр будут выделены средства из местного бюджета. Здание будет переоборудовано для детей с инвалидностью и оснащено необходимым реабилитационным оборудованием.
Уже в этом году местные власти выделяют средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и на начало строительно-монтажных работ.
В начале февраля сообщалось, что прорабатывается вопрос о механизме передачи и целевом использовании гостевого дома, где ранее проживал аким Костанайской области.