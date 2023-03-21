Реабилитационный центр для детей-инвалидов откроют в здании резиденции Президента в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На базе президентской резиденции в Костанае будет организован реабилитационный центр для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениям опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Костанайской области.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева при акимате Костанайской области была создана рабочая группа, которая рассмотрела ряд предложений от общественности и заинтересованных государственных органов по дальнейшему использованию региональной резиденции.

«В результате рабочей группой было принято решение об организации на базе региональной резиденции реабилитационного центра, предназначенного для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениям опорно-двигательного аппарата. Новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия. Время реабилитации теперь будет увеличено с 14 до 21 дня»,- сообщили в областном акимате.





На сегодня реабилитация для детей с инвалидностью в сфере социальной защиты населения проводится только при Костанайском областном реабилитационном центре. Детское отделение было открыто в сентябре 2021 года. В 2022 году 191 ребенок прошел 14-дневную реабилитацию.

Всего в области проживает около 2 тысяч детей с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Реабилитационный центр позволит значительно увеличить охват реабилитационными мероприятиями — не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет с инвалидностью ежегодно. В центре предусматриваются услуги логопеда, дефектолога, реабилитолога, а также будет проводиться массаж, лечебная физкультура, водолечение»,- добавили в пресс-службе.

Для переоборудования резиденции под реабилитационный центр будут выделены средства из местного бюджета. Здание будет переоборудовано для детей с инвалидностью и оснащено необходимым реабилитационным оборудованием.

Уже в этом году местные власти выделяют средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и на начало строительно-монтажных работ.

В начале февраля сообщалось, что прорабатывается вопрос о механизме передачи и целевом использовании гостевого дома, где ранее проживал аким Костанайской области.