Реабилитационные центры откроют в 6 регионах страны при поддержке фонда «Қазақстан халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялось очередное очное заседание попечительского совета Общественного фонда «Қазақстан халқына». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня заседания попечительским советом фонда приняты следующие решения:

Утвержден благотворительный проект «QH Оңалту орталықтары», который направлен на обеспечение комплексной реабилитационной помощью детей с ограниченными возможностями путем открытия и оснащения 6 реабилитационных центров в Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях и в городе Шымкенте.

Целевой группой благополучателей являются дети от 1,5 до 18 лет с ограниченными возможностями.

Проектом предусмотрено участие акиматов Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей и города Шымкента в части подбора инфраструктуры и кадров, а также проведение ремонта центров. На сегодня акиматами регионов уже завершен подбор инфраструктуры для всех реабилитационных центров.

Корпоративный фонд «Қамқорлық Қоры» как партнер фонда будет обеспечивать координацию мероприятий по реализации проекта, в том числе определение потребности, проведение конкурса по отбору поставщиков, мониторинг поставки оборудования, техники и мебели.

Участие Общественного фонда «Қазақстан халқына» предусмотрено в части финансирования оснащения центров реабилитационным оборудованием, техникой и мебелью на общую сумму в размере 1 447 270 860 тенге.

Реабилитационные центры будут функционировать в составе действующих государственных организаций здравоохранения. Услуги медицинской реабилитации будут оказываться в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Кроме того, пролонгирован срок финансирования Фондом благотворительного проекта «Тұсау кесер» на 1 год, в рамках которого открыто 5 физкультурно-оздоровительных кружков в 5 регионах страны для детей с ограниченными возможностями на основе практики физкультурно-оздоровительного клуба «Жас жауынгер» в городах Семей, Алматы, Шымкент, Атырау, Астана. Бюджет финансирования – 46 млн тенге. Занятия для детей проводятся бесплатно.

Также попечительским советом принято решение о прекращении с 1 марта 2023 года полномочий члена попечительского совета Пя Юрия Владимировича по собственной инициативе в связи с загруженностью на основной работе.

Юрий Пя – Қазақстанның Еңбек Ері, председатель правления КФ «University Medical Center», талантливый кардиохирург с мировым именем, который первым в Казахстане и Центральной Азии провел ряд уникальных высокотехнологичных кардиохирургических операций, в том числе трансплантацию сердца и легких, авторитетный наставник и деятель науки.

«Я благодарен за оказанное мне доверие быть членом попечительского совета фонда «Қазақстан халқына». За год фонд помог многим казахстанцам, в том числе и в области медицины и здравоохранения. Было принято свыше 20-ти программ и проектов в области здравоохранения, образования и социальной поддержки. Профессиональная деятельность кардиохирурга и руководителя требует большой отдачи и временных ресурсов, поэтому я принял решение сконцентрироваться на основной работе», – отметил Юрий Пя.

Являясь председателем попечительского совета, Юрий Пя внес значительный вклад на начальном, ответственном этапе институционального становления фонда «Қазақстан халқына», включая определение миссии фонда, его стратегических направлений деятельности, принципов и подходов к приоритетным программам и проектам.