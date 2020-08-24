Реабилитационные центры для переболевших коронавирусом откроют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау откроются реабилитационные центры для переболевших коронавирусной инфекцией. В центрах будут оказываться такие услуги, как физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбека Кабдыкапарова, реабилитационные центры будут обслуживать не только жителей города, но и районов. В настоящее время в спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий завозится специальное оборудование, необходимое для лечебного процесса. Цель программы - реабилитация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. На сегодня в Атырау около пяти тысяч пациентов нуждаются в реабилитационном лечении.

«Жители смогут обращаться в центры, где все услуги будут бесплатными, по направлениям из поликлиник по месту жительства. В реабилитационном центре, помимо специалистов-реабилитологов, будут работать психологи, медсестры и профессиональные тренеры по спорту»,- рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

В каждом центре имеется свой утвержденный порядок. По словам главного врача Атырауской городской поликлиники №3 Айман Утегеновой, специалисты будут назначать упражнения в зависимости от тяжести заболевания пациента

В каждом из шести спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий по Атырау будет работать свой спортивный инструктор. В одной группе смогут заниматься до 15 человек.