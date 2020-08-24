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Реабилитационные центры для переболевших коронавирусом откроют в Атырау

24 Августа 2020 00:15
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Реабилитационные центры для переболевших коронавирусом откроют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау откроются реабилитационные центры для переболевших коронавирусной инфекцией. В центрах будут оказываться такие услуги, как физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбека Кабдыкапарова, реабилитационные центры будут обслуживать не только жителей города, но и районов. В настоящее время в спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий завозится специальное оборудование, необходимое для лечебного процесса. Цель программы - реабилитация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. На сегодня в Атырау около пяти тысяч пациентов нуждаются в реабилитационном лечении.

«Жители смогут обращаться в центры, где все услуги будут бесплатными, по направлениям из поликлиник по месту жительства. В реабилитационном центре, помимо специалистов-реабилитологов, будут работать психологи, медсестры и профессиональные тренеры по спорту»,- рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

В каждом центре имеется свой утвержденный порядок. По словам главного врача Атырауской городской поликлиники №3 Айман Утегеновой, специалисты будут назначать упражнения в зависимости от тяжести заболевания пациента

В каждом из шести спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий по Атырау будет работать свой спортивный инструктор. В одной группе смогут заниматься до 15 человек.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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