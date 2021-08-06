РЦРЗ переименован в Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением правительства РК РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» переименован в РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

РЦРЗ был создан в 1994 году в Алматы как Научный центр медицинских и экономических проблем здравоохранения. Правопреемник Центра – Институт развития здравоохранения перебазировался в Астану, а в 2011 году, путем объединения с Республиканским информационно-аналитическим центром получил название Республиканского центра развития здравоохранения. У истоков важных направлений в деятельности Центра стояла Салидат Каирбекова.

«В истории развития системы здравоохранения независимого Казахстана особая роль принадлежит Министру здравоохранения РК – Салидат Зекеновне Каирбековой. Потомственный врач Салидат Зекеновна прошла все уровни системы здравоохранения РК: от рядового врача-невропатолога до Министра здравоохранения Республики Казахстан. Глубокие профессиональные знания, незаурядный талант организатора, лидерство в сочетании с высокими человеческими качествами как ответственность, чуткость, острота мышления, простота в общении позволили Салидат Зекеновне создать не только эффективную команду единомышленников, способную решать сложные задачи развития системы здравоохранения РК, но и заслуженно иметь высокий авторитет среди медицинской общественности», - подчеркнул министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.

Первая женщина–министр здравоохранения Республики Казахстан, государственный и общественный деятель РК, деятель в области здравоохранения, доктор медицинских наук С. Каирбекова посвятила свою жизнь служению людям, проделала колоссальную работу в сфере отечественного здравоохранения.

«В знак признания особых заслуг в сфере отечественного здравоохранения и в целях увековечения памяти Каирбековой С.З. коллектив РЦРЗ, совместно с Советом ветеранов Министерства здравоохранения, а также с представителями медицинской общественности вышли с ходатайством о присвоении Центру имени Салидат Каирбековой», - сказал председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Камалжан Надыров.

Центр внес огромный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения, участвуя в разработке и сопровождая методологически реализацию государственных программ, дорожных карт, отраслевых проектов и различных нормативно-правовых актов. Также Центр является рабочим органом Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, рабочим органом Формулярной комиссии, обеспечивая экспертно-аналитическое сопровождение их работы, Национальным координатором по кадровым ресурсам в области здравоохранения.

Центр сотрудничает с международными партнерами, как Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Международное общество по качеству в здравоохранении, Международный чрезвычайный детский фонд Организации Объединенных Наций, Канадское общество международного здравоохранения, Институт развития индустрии здравоохранения Кореи и др., что подтверждает высокий рейтинг и уникальные возможности для реализации поставленных нами задач.

Новые направления деятельности - создание Центра методологического сопровождения первичной медико-санитарной помощи, Проектного офиса по реализации Национальных проектов, Координационного центра по клиническим исследованиям, Отраслевого Центра технологических компетенций.

Процесс переименования РЦРЗ не предполагает увеличения дополнительных затрат из государственного бюджета.