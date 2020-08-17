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РЦКС поддерживает объединение всех телепортов мира

Автор:  
Сара Кабикызы
17 Августа 2020, 16:25
РЦКС поддерживает объединение всех телепортов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 39-е, очередное заседание совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций Регионального Содружества в области связи (РСС), в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, было проведено в онлайн режиме с использованием платформы ZOOM, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открыл заседание председатель Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС Куанышбек Есекеев, с приветственным словом к участникам заседания обратился генеральный директор исполнительного комитета РСС Нуридин Мухитдинов.

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На заседании «Казахтелеком» и «Ростелеком» поделились опытом работы в условиях пандемии: возросшим трафиком за счет создания виртуальных офисов на дому, создания систем видеоконтроля за скоплением людей и др.

Как отметили участники заседания, инфокоммуникации оказались вторыми после медиков помощниками государства в борьбе с пандемией. Также было отмечено что, несмотря на общий спад в экономике стран, инфокоммуникационные компании смогли увеличить доходы.

Доклад директора департамента международного сотрудничества ПАО «Ростелеком» Андрея Халевинского был посвящен цифровым сервисам в сельском хозяйстве, а компания Huawei представила информацию о мерах в сфере телекоммуникаций, принятых в Китае в борьбе с распространением пандемией и опыте компании по внедрению 5G-сетей.

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В ходе заседания были рассмотрен ряд актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере международной электросвязи.

Председатель рабочей группы по спутниковым технологиям при СО ЭСИ РСС, коммерческий директор МОКС «Интерспутник» Тимофей Абрамов презентовал платформу OpenTeleport, объединяющая телепорты по всему миру.

Платформа создана с целью облегчить поиск телепортов для спутниковых операторов. Дополнительно на данной платформе создана маркет-площадка по обмену, покупке наземного спутникового оборудования как нового, так и бывшего в употреблении.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» главный специалист департамента стратегии и реализации стратегических проектов АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Дархан Марал, сведения о казахстанском телепорте, размещенном на базе Центра космической связи «Коктерек» уже внесены в каталог OpenTeleport.

«Единая платформа позволит АО «РЦКС» расширить географию предоставляемых услуг, поможет нашим потенциальным клиентам подавать заявки на услуги в онлайн режиме, а также пользоваться возможностями маркет-площадки для обмена, покупки наземного оборудования», - считает Д. Марал.

Для повышения эффективности работы в условиях карантина, члены РСС договорились создать в социальных сетях рабочие группы с целью оперативного рассмотрения актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере международной электросвязи.

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