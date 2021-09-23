Разжигание межнациональной розни в соцсетях: как с этим борются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Галым Шойкин рассказал о проводимой работе по борьбе с публикациями, разжигающими межэтническую вражду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом организуется постоянный анализ и мониторинг социальных сетей по выявлению провокационных публикаций на межэтническую тематику. В этих целях нами утвержден алгоритм информационного реагирования на материалы провокационного характера в сфере межэтнических отношений. В соответствии с ним организуется точечная профилактическая работа с авторами таких публикаций. При необходимости, материалы направляются в правоохранительные органы для принятия правовых мер», - сказал Галым Шойкин на заседании Совета в сфере информации и общественного развития.

Кроме того, по его словам, с начала года в адрес собственников и администрации интернет-ресурсов, которые допустили публикацию таких материалов были направлены рекомендации об устранении нарушений законодательства по 148 фактам публикаций материалов, несущих риски для разжигания межэтнической вражды.

«Кроме того, организуются обучающие семинары и тренинги для представителей СМИ всех уровней по самым актуальным вопросам и специфике информационного освещения межэтнической тематики, профилактике распространения языка вражды, в том числе в социальных сетях и интернет-пространстве. Для этого разработаны специальные терминологические глоссарии по межэтнической тематике, а также методические рекомендации для журналистов», - заключил спикер.