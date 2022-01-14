Новости
Разыскиваются семь человек из числа без вести пропавших после беспорядков - ДП Алматы
14 Января 2022 10:41
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных 7 человек устанавливается. По всем случаям розыска заведены дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.
Новости по темеНарод Казахстана достойно выдержал историческое испытание – депутат Азербайджана В Мангистауской и Павлодарской областях факты ущерба от мародеров не подтвердились – НПП «Атамекен» Более двух тысяч участников беспорядков задержаны в Алматы
В ДП посоветовали обращаться по пропавшим в городе гражданам в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Карету скорой помощи подарили Центральной горбольнице Алматы
- В Мангистауской и Павлодарской областях факты ущерба от мародеров не подтвердились – НПП «Атамекен»
- Более 50 государственных грантов будет выделено в этом году для казахстанских НПО
- 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана
- Более двух тысяч участников беспорядков задержаны в Алматы
- Народ Казахстана достойно выдержал историческое испытание – депутат Азербайджана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047