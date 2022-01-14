Разыскиваются семь человек из числа без вести пропавших после беспорядков - ДП Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных 7 человек устанавливается. По всем случаям розыска заведены дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

В ДП посоветовали обращаться по пропавшим в городе гражданам в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.