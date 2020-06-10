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Разыскиваемый за убийство в Алматинской области мужчина задержан в Актобе

10 Июня 2020 16:59
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Разыскиваемый за убийство в Алматинской области мужчина задержан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области был задержан мужчина, гражданин Узбекистана, разыскиваемый за убийство в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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35-летний узбекистанец шел пешком по трассе Самара-Шымкент, направляясь в Актобе. Патрульные полицейские остановили подозрительного человека, и, как выяснилось, не напрасно. В мешке, который нес узбекистанец, помимо его личных вещей была найдена голова теленка и мясо. Как оказалось, по дороге из Шымкента в Иргизском районе мужчина тайно похитил теленка, который пасся в степи. Затем он зарезал его, часть мяса и голову взял с собой. Задержанный признался в содеянном.

«Помимо кражи теленка при проверке личности подозреваемого полицейские установили, что с 2016 года он был объявлен в международный розыск департаментом полиции Алматинской области за совершение тяжкого преступления - убийства. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Самал Ендибаева

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