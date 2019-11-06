Разыскиваемый за тройное убийство 19-летней давности аркалыкчанин задержан в Бельгии

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Костанайской области задержали подозреваемого, который был в розыске 19 лет. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет Аймагамбетов, который принял участие в работе консультативно-совещательного органа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Начальник департамента рассказал о подробностях задержания преступника, который находился в розыске 19 лет. Его задержали на территории Бельгии.

8 апреля 2000 года в городе Аркалык около 09.00 часов утра в дежурную часть УП города обратилась 31-летняя женщина, которая сообщила, что в ночь на 8 апреля 2000 года у себя в квартире обнаружила трупы несовершеннолетнего 11-летнего сына, 20-летней сестры и 19-летней племянницы с признаками огнестрельного ранения.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.99 ч.2 УК РК. Из квартиры были похищены денежные средства в сумме 1 243 053 тенге и 2 500 долларов США.

По горячим следам, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, были установлены трое подозреваемых лиц в совершении данного особо тяжкого преступления: 18-летний житель Аркалыка, который был задержан 19 апреля 2000 года и осужден за совершение этого преступления к 15 годам лишения свободы. 20-летний житель г. Аркалык, ранее не судим, скрылся после совершения преступления и 21-летний житель г. Аркалык, ранее не судим, скрылся после совершения преступления. Они были объявлены в межгосударственный и в последующем в международный розыск.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что разыскиваемые подозреваемые пересекли государственную границу РК, по направлению в Республику Ингушетия и Чеченская Республика Российской Федерации.

Разыскиваемый 20-летний подозреваемый, находясь на территории РФ, незаконно приобрел паспорт гражданина России на другое имя и в дальнейшем, находясь в Тверской области, еще раз сменил анкетные данные.

В ходе проведения комплекса ОРМ сотрудниками УКП ДП Костанайской области в мае 2016 года был осуществлен выезд в служебную командировку на территорию Тверской области, где 20.06.2016 года в г.Западная Двина разыскиваемый был установлен и задержан. Он осужден к 8 годам лишения свободы.

В 2001 году разыскиваемый 21-летний подозреваемый, находясь на территории РФ, незаконно приобрел паспорт гражданина РФ на другое имя в Чеченской Республике. Далее 14.05.2005 года разыскиваемый под другими данными на территории Самарской области, совершил разбойное нападение, в результате которого был объявлен в федеральный розыск, с мерой пресечения «подписка о не выезде». Сотрудниками УКП ДП Костанайской области в ходе проведения ОРМ установлено, что разыскиваемый в настоящее время скрывается на территории Бельгии, под подложными документами статуса «беженец», там же проживают его родственники.

15.10.2019 года сотрудниками УКП ДП области совместно с сотрудниками НЦБ «Интерпола» МВД РК, в результате проверки по дактилоскопическим учетам разыскиваемый был идентифицирован. В настоящее время он находится под стражей, решается вопрос об экстрадиции.

Бекет Аймагамбетов, в целом характеризуя состояние преступности в регионе, отметил, что в регионе за четыре года улучшился уровень раскрываемости преступлений по тяжким и особо тяжким видам до 81 %. За это время добились 100 % раскрываемости тяжких вымогательств и тяжких хулиганств. Более 90% составляет раскрываемость убийств, разбоев, угонов и причинений тяжкого вреда здоровью.