Разыскиваемый за преступление в РФ задержан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области задержали совершившего преступление в Алтайском крае мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции Успенского района Павлодарской области задержан объявленный в межгосударственный розыск Российской Федерации по контролю уголовно-исполнительной службы 38-летний мужчина», - рассказал начальник отдела полиции Успенского района Павлодарской области Берик Оралов.

По его словам, мужчина, которого задержали сейчас, в 2017 году в Алтайском крае России совершил кражу, получил условный срок, но несколько раз допустил нарушения условий пробационного контроля.

«Зная, что ему может грозить смена наказания, осуждённый скрылся в одном из сёл Успенского района, где устроился разнорабочим», - добавил Берик Оралов.