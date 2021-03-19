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Разыскиваемый за преступление в РФ задержан в Павлодарской области

19 Марта 2021 09:28
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Разыскиваемый за преступление в РФ задержан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области задержали совершившего преступление в Алтайском крае мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками полиции Успенского района Павлодарской области задержан объявленный в межгосударственный розыск Российской Федерации по контролю уголовно-исполнительной службы 38-летний мужчина», - рассказал начальник отдела полиции Успенского района Павлодарской области Берик Оралов.

По его словам, мужчина, которого задержали сейчас, в 2017 году в Алтайском крае России совершил кражу, получил условный срок, но несколько раз допустил нарушения условий пробационного контроля.
«Зная, что ему может грозить смена наказания, осуждённый скрылся в одном из сёл Успенского района, где устроился разнорабочим», - добавил Берик Оралов.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Антон Гагарин

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