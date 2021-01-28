Разыскиваемый в Узбекистане преступник задержан в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержан разыскиваемый в Узбекистане преступник, сообщает Polisia.kz.

26 января сотрудники ОКП Жамбылского района при постановке на пробационный контроль осужденного в декабре 2020 года за скотокрадство к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы 52-летнего жителя села Каргалы - гражданина РК, проверив по учетам, установили, что он в июне 2014 года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступления, предусмотренного ст.169 ч.3 УК РУ «Скотокрадство».

В соответствии с действующим законодательством, в соседнее государство отправлено уведомление об установлении местонахождения разыскиваемого.