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    18:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Разыскиваемый в Костанае мальчик найден у родственников в деревне

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Без вести пропавший несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов найден, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    «Разыскиваемый без вести пропавший 13-летний подросток Рустам Ташмагамбетов найден полицейскими в Аулиекольском районе. Полиция установила, что мальчик приехал в поселок Аманкарагай на попутном транспорте к родственникам. В настоящее время он находится у них. С подростком работают ювенальные полицейские»,- рассказали в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 сентября 2021 около 11.00 часов Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий и не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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