Разыскиваемый в Костанае мальчик найден у родственников в деревне

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Без вести пропавший несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов найден, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«Разыскиваемый без вести пропавший 13-летний подросток Рустам Ташмагамбетов найден полицейскими в Аулиекольском районе. Полиция установила, что мальчик приехал в поселок Аманкарагай на попутном транспорте к родственникам. В настоящее время он находится у них. С подростком работают ювенальные полицейские»,- рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 сентября 2021 около 11.00 часов Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий и не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.