Разыскиваемый в Армении «уголовник» задержан костанайскими полицейскими

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В ходе операции «Мигрант» костанайские полицейские задержали уголовного преступника, который находился в межгосударственном розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«10 июня 2021 года в городе Костанае полицейскими на маршруте патрулирования была остановлена автомашина «Мерседес» под управлением 35-летнего мужчины за нарушения правил дорожного движения. При проверке документов установлено, что нарушитель числится в розыске. Мужчина совершил уголовные преступления на территории Армении. Он скрывался в Костанайской области от правоохранительных органов города Ереван»,- прокомментировали в ДП.

Также стражами порядка зафиксированы другие факты нарушений миграционного законодательства в регионе.

«В Наурзумском районе полицейскими установлен 33-летний гражданин Грузии, который не исполнил решение суда о выдворении за пределы страны. Мужчина с 2017 года скрывался от сотрудников полиции. Судом Наурзумского района ему санкционированы меры превентивного ограничения свободы передвижения. Нарушитель помещен в специальный приемник сроком на 30 суток. После получения свидетельства на возвращение мужчина будет принудительно выдворен», - пояснили в полиции.

Кроме того, в городе Рудном сотрудники миграционной службы выявили факт приставания мужчины в общественном месте к прохожим. 26-летний житель Узбекистана навязчиво предлагал купить вещи горожанам. Мужчина привлечен к административной ответственности.

Стоит отметить, что только за 4 дня оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в регионе выявлено более 280 нарушений миграционного законодательства, выдворено за пределы республики 5 иностранцев.