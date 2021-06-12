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    22:44, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Разыскиваемый в Армении «уголовник» задержан костанайскими полицейскими

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В ходе операции «Мигрант» костанайские полицейские задержали уголовного преступника, который находился в межгосударственном розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «10 июня 2021 года в городе Костанае полицейскими на маршруте патрулирования была остановлена автомашина «Мерседес» под управлением 35-летнего мужчины за нарушения правил дорожного движения. При проверке документов установлено, что нарушитель числится в розыске. Мужчина совершил уголовные преступления на территории Армении. Он скрывался в Костанайской области от правоохранительных органов города Ереван»,- прокомментировали в ДП.

    Также стражами порядка зафиксированы другие факты нарушений миграционного законодательства в регионе.

    «В Наурзумском районе полицейскими установлен 33-летний гражданин Грузии, который не исполнил решение суда о выдворении за пределы страны. Мужчина с 2017 года скрывался от сотрудников полиции. Судом Наурзумского района ему санкционированы меры превентивного ограничения свободы передвижения. Нарушитель помещен в специальный приемник сроком на 30 суток. После получения свидетельства на возвращение мужчина будет принудительно выдворен», - пояснили в полиции.

    Кроме того, в городе Рудном сотрудники миграционной службы выявили факт приставания мужчины в общественном месте к прохожим. 26-летний житель Узбекистана навязчиво предлагал купить вещи горожанам. Мужчина привлечен к административной ответственности.

    Стоит отметить, что только за 4 дня оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в регионе выявлено более 280 нарушений миграционного законодательства, выдворено за пределы республики 5 иностранцев.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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