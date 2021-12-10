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Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России

10 Декабря 2021 10:33
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Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Московской области (РФ) задержан В. Власов, разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по городу Алматы. Об этом сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».

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В отношении задержанного расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО «Банк РБК» в размере 15 миллионов долларов США.

«Скрываясь от уголовного преследования, В. Власов с 2018 года находился в международном розыске. В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области. Решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан», - сообщает п ресс-служба АФМ РК.

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#Банки   #Россия  
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