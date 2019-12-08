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вчера 23:33
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Разыскиваемый казахстанец задержан в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционных и таможенных органов США в ходе пятидневных рейдов арестовали 12 иностранных граждан за нарушение иммиграционных законов. Среди задержанных есть и казахстанец, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщается на сайте иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), все арестованные во время данной операции являются «иностранными беглецами», разыскиваемыми за совершение серьезных преступлений за границей.
В число арестованных входят граждане Аргентины, Чили, Китая, Колумбии, Японии, Казахстана, Мексики и России. Уточняется, что сотрудники произвели аресты в районах Нью-Йорка - Бронксе, Бруклине, Флашинге, Форест-Хилсе, Манхэттене, Нью-Рошели, Риджвуде и Статен-Айленде.
Все арестованные в настоящее время содержатся под стражей в Иммиграционной и таможенной полиции страны.
Среди арестованных есть и 27-летний гражданин Казахстана. Его задержали в районе Бронкса.
«Его разыскивают казахстанские правоохранительные органы, он осужден на пять лет за ограбление», - отмечается в сообщении.
В свою очередь, в МИД РК сообщили, что внешнеполитическое ведомство на данный момент проверяет информацию.
«Генконсульство выясняет по этому делу, пока официально от полиции никакой информации еще не поступало», - отметили в МИДе.
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