Разыскиваемый Интерполом гражданин ФРГ задержан в Павлодаре

15 Декабря 2022, 18:20

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гражданин Германии, находившийся в международном розыске, задержан павлодарскими полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Он разыскивался за совершение ряда тяжких преступлений: вымогательство, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений и попытку вымогательства.

«Установлено, что гражданин Германии, у себя на родине, в 2020 году был осужден Земельным судом Дрездена к 5,3 годам лишения свободы. Используя немецкий паспорт, 35-летний мужчина прилетел в марте этого года в Астану, где получил «Вид на жительство иностранца». В сентябре приехал в Павлодар. 22 ноября Федеративной Республикой Германии мужчина был объявлен в международный розыск», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уголовный преступник задержан павлодарскими оперативниками совместно с интерполом МВД РК. Водворен в ИВС города Павлодара.

«Вопрос экстрадиции будет решаться согласно международным договорам», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП области Балгабай Капаров.