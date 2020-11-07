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Разыскиваемый 19 лет преступник из Туркменистана задержан в Актюбинской области

7 Ноября 2020 14:48
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Разыскиваемый 19 лет преступник из Туркменистана задержан в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские задержали преступника, разыскиваемого правоохранительными органами Туркменистана 19 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Актюбинской области.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан преступник, разыскиваемый правоохранительными органами Туркменистана. 46 - летний задержанный в январе 2001 года по предварительному сговору со своими знакомыми совершил разбойное нападение и умышленное убийство у себя на родине. Двое его подельников после совершения преступления были задержаны и осуждены к различным срокам заключения, а он скрывался от правосудия в различных регионах Казахстана.

В настоящее время гражданин Туркменистана водворен в ИВС и в дальнейшем будет передан коллегам соседней страны.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы  
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