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Разыскиваемый 17 лет за изнасилование россиянин задержан в Павлодарской области

15 Ноября 2022, 14:40
Разыскиваемый 17 лет за изнасилование россиянин задержан в Павлодарской области
15 Ноября 2022, 14:40

Разыскиваемый 17 лет за изнасилование россиянин задержан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области задержали разыскиваемый 17 лет за изнасилование россиянина, передает Polisia.kz.

Павлодарские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», проходившего на территории области. В период рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявляли грубые нарушения правил дорожного движения, обращали они особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах многоквартирных и частных жилых домов, раскрывали по горячим следам преступления, а также ранее совершенные преступления.

«В результате задержаны 6 лиц, находящиеся в розыске. К примеру, полицией установлен и задержан мужчина, разыскиваемый правоохранителями Омской области Российской Федерации. В 2004 году 43-летний мужчина совершил изнасилование на территории РФ. А 30-летний гражданин Таджикистана с ноября прошлого года скрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В ходе проведения мероприятия полицейские пресекли 1799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.


Фото: polisia.kz

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