Разыскиваемый 12 лет россиянин  задержан в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Россиянин, разыскиваемый 12 лет, задержан в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Павлодарские оперативники задержали гражданина Российской Федерации, который 12 лет находился в межгосударственном розыске. В 2009 году 31-летний мужчина в городе Иваново Российской Федерации угнал велосипед. Тогда коллеги из России в отношении этого мужчины возбудили уголовное дело. На протяжении 12 лет ему удавалось скрываться от полиции. Все эти годы он постоянно менял место жительство.

«Объявленного в розыск мужчину, оперативники задержали в одной из съемных квартир города Павлодара. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. О его задержании сообщено инициаторам розыска. Решается вопрос об экстрадиции», – рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров.

В полиции отметили, что в рамках международных поручений департамент полиции в тесном взаимодействии работает с коллегами из других государств.

В 2020 году в розыске находились 217 уголовных преступников, местонахождение 118 установлено.