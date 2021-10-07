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    20:03, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Разыскиваемые братья-подростки найдены в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские нашли одного из разыскиваемых подростков в Костанае, второго - в пригородном посёлке Заречный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несовершеннолетних, которые ушли из дома 3 октября, обнаружили в городе Костанае и поселке Заречном. В настоящее время ювенальные полицейские устанавливают, где все это время находились подростки и почему они ушли из дома»,- прокомментировали в полиции.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области полицейские разыскивают двух 15-летних подростков. В полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже сына и племянника, которые 3 октября ушли из дома и не вернулись.


    Теги:
    Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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