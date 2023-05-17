Разыскиваемую в России сбытчицу наркотиков задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области совместно с пограничной службой ДКНБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданку РФ, объявленную в межгосударственный розыск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Обнаружили 54-летнюю женщину в одном из частных домов Актобе. Разыскивалась она за незаконный сбыт наркотиков. При задержании женщина предъявила поддельные документы гражданки Казахстана.

В отношении разыскиваемой заведены уголовные дела по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных почтовой оплаты, государственных наград», а также по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».

Женщина водворена в следственный изолятор, решается вопрос ее экстрадиции и выдачи правоохранительным органам РФ.