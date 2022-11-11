РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Разыскиваемую три месяца девушку вернули в семью полицейские Жетысуской области

    None
    ТАЛДЫКОРГГАН. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемую три месяца девушку вернули в семью полицейские Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале августа к полицейским Ескельдинского района обратилась жительница Бактыбай. Стражей порядка женщина попросила о содействии в поисках ушедшей из дома 22-летней дочери.

    На днях сотрудникам миграционной службы удалось установить ее местонахождение. Девушку нашли в одном из районов соседней Алматинской области. Сейчас выясняются причины ее ухода из дома и намеренно ли она не выходила на связь с родителями.

    Счастливая мама поблагодарила стражей правопорядка за помощь в возращении дочери в семью.


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Жетысуская область МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!