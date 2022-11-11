20:15, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6
Разыскиваемую три месяца девушку вернули в семью полицейские Жетысуской области
ТАЛДЫКОРГГАН. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемую три месяца девушку вернули в семью полицейские Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В начале августа к полицейским Ескельдинского района обратилась жительница Бактыбай. Стражей порядка женщина попросила о содействии в поисках ушедшей из дома 22-летней дочери.
На днях сотрудникам миграционной службы удалось установить ее местонахождение. Девушку нашли в одном из районов соседней Алматинской области. Сейчас выясняются причины ее ухода из дома и намеренно ли она не выходила на связь с родителями.
Счастливая мама поблагодарила стражей правопорядка за помощь в возращении дочери в семью.
Фото: polisia.kz