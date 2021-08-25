Разыскиваемого в Узбекистане мужчину задержали в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемый в Узбекистане мужчина задержан в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
776 административных правонарушений выявлено сотрудниками полиции за первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
«В «лидерах» нарушители миграционного законодательства, 177 граждан проживали без регистрации либо без документов. 129 павлодарцев задержаны за распитие алкогольных напитков в общественных местах, 85 из которых помещены в Центр временной адаптации и детоксикации (медвытрезвитель). 68 жителей хулиганили «по-мелкому», материалы в отношении нарушителей направлены в суды области», – сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.
Стражи правопорядка отметили, что пешеходы также являются недисциплинированными участниками дорожного движения, только за сутки 79 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Не соблюдали скоростной режим 45 водителей, а 8 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 7 за пересечение двойной сплошной линии.
К примеру, в городе Экибастузе 23 августа около 17:50 часов 34-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 2108, двигаясь по улице М.Ауезова, пересек двойную сплошную линию, где поворот налево запрещен. Водитель привлечен к административной ответственности по статье 601 КоАП РК, наложен штраф в размере 3 МРП.
Галым Саргулов отметил, что сотрудниками полиции в Павлодаре задержан 28-летний мужчина, разыскиваемый УВД Ферганской области Республики Узбекистан, который подозревается в совершении мошенничества.
Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», основная цель которого усиление борьбы с преступностью, предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности, продлится до 29 августа.
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