РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Разыскиваемого в России уголовника задержали в Алматы

    None
    Фото: polisia.kz
    Разыскиваемого в России уголовного преступника задержали в Алматы во время спецоперации «Наемник», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях стабилизации криминогенной обстановки в Алматы и выявления нарушений миграционного законодательства РК, с 11 по 30 сентября в Алматы проводится отработка «Наемник». За четыре дня проведения ОПМ к административной ответственности привлечено 695 нарушителей миграционного законодательства.

    В ходе проведения операции полицейскими Алматы задержан уголовный преступник, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, который разыскивался полицейскими Самарской области.

    «В частности, за нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 209 иностранцев, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафованы 122 принимающих юридических и физических лица. Вместе с тем, в приемник-распределитель ДП водворено 206 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность. За пределы Казахстана по решению суда выдворено 34 иностранца», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

    Теги:
    полиция Алматы мигранты Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!