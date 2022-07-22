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Разыскиваемого в Павлодаре мошенника задержали в Омске
22 Июля 2022 12:29

Разыскиваемого в Павлодаре мошенника задержали в Омске

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Оперативники Павлодарской области установили и задержали подозреваемого в мошенничестве в Омске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году 41-летний гражданин РФ занял у жителя Павлодара больше 11 млн тенге на организацию бизнеса и отдать вовремя не смог. Оперативники установили преступника, находившегося в розыске за мошенничество в крупном размере», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Россиянин находился Омске.

«С начала текущего года павлодарские полицейские нашли 59 уголовных преступников, которые скрывались от органов следствия», - добавили в департаменте.

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Автор:
Корреспондент

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