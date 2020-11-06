Разыскиваемого семь лет убийцу жамбылца задержали в Кыргызстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Совместно с сотрудниками ОВД Кыргызской Республики полицейские Жамбылской области провели операцию по задержанию находившегося в международном розыске преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 4 ноября был задержан 33-летний уголовный преступник, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение убийства.

Как рассказали в ведомстве, 21 июня 2013 года около часа ночи в Меркенском районе произошла ссора, участником которой был разыскиваемый. В момент ссоры он нанес огнестрельное ранение 40-летнему мужчине, который скончался на месте преступления.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД по Чуйской области Кыргызской Республики, решается вопрос о его экстрадиции в Жамбылскую область.