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вчера 22:10
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вчера 21:20
Разыскиваемого семь лет убийцу жамбылца задержали в Кыргызстане
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Совместно с сотрудниками ОВД Кыргызской Республики полицейские Жамбылской области провели операцию по задержанию находившегося в международном розыске преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 4 ноября был задержан 33-летний уголовный преступник, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение убийства.
Как рассказали в ведомстве, 21 июня 2013 года около часа ночи в Меркенском районе произошла ссора, участником которой был разыскиваемый. В момент ссоры он нанес огнестрельное ранение 40-летнему мужчине, который скончался на месте преступления.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД по Чуйской области Кыргызской Республики, решается вопрос о его экстрадиции в Жамбылскую область.
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