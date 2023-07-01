Разыскиваемого преступника из Степногорска установили в Москве

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили на территории РФ уголовного преступника, который находился в розыске в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Ранее в управлении полиции Степногорска уголовное дело по ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», начатое в 2021 году, в отношении мужчины было прекращено по амнистии. В конце 2022 года, получив разрешение на пересечение границы, он покинул страну.

Однако в мае пострадавший заново написал заявление в отдел полиции по старому факту, и полицейские объявили его в межгосударственный розыск. В результате 29-летнего мужчину полицейские установили на территории РФ, в Москве.

Коллеги из соседней страны взяли у него подписку о невыезде. По приезде подозреваемого следственные действия будут продолжены.

