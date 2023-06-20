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Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте

Редактор:  
Зифа Хабирова
20 Июня 2023, 14:29
Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте Фото: polisia.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержали гражданина Узбекистана, находящегося в международном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчину стражи порядка задержали в первый день операции «Нелегал». Принимаются меры по его экстрадиции в соседнее государство.

«Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, стартовало во всех регионах республики с 19 июня. В рамках ОПМ сотрудниками управления миграционной службы ДП Шымкента организован выезд четырех иностранцев за пределы территории РК. Ранее специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям было вынесено решение о выдворении их из страны за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 517 КоАП РК», - сообщили в полиции.В ходе проведения отработки «Нелегал» правоохранители проверяют строительные объекты, коммуналки, рынки, общежития и места массового скопления на предмет незаконного пребывания иностранных граждан.Стоит подчеркнуть, что несвоевременная регистрация иностранцев и незаконное привлечение и использование иностранной рабочей силы также влечет административную ответственность в соответствии со статьями 518 и 519 КоАП РК.
МВД РК   мигранты  
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