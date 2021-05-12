Разыскиваемого год костанайца нашли в России

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 46-летнего костанайца, находящегося в розыске с прошлого года, нашли в городе Набережные Челны Российской Федерации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в феврале 2020 года в отдел полиции Карабалыкского района обратилась жительница села Святославка Галина Цилинко. По её словам, сын выехал на заработки в Челябинскую область и через некоторое время перестал выходить на связь.

«По данному заявлению было заведено розыскное дело и проведены работы по объявлению мужчины в международный розыск. 11 мая 2021 года в отдел полиции поступила информация о том, что в результате проведенных оперативно-розыскных работ пропавший гражданин найден живым и невредимым в г. Набережные Челны Российской Федерации. При себе он не имел никаких документов», - проинформировали в полиции.

После проведенных переговоров с российскими коллегами было принято решение о выдаче свидетельства для возвращения Александра Цилинко на родину.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства данного происшествия.