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Разыскиваемого девять лет узбекистанца задержали за скотокрадство в Алматинской области

30 Января 2020 03:10
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Разыскиваемого девять лет узбекистанца задержали за скотокрадство в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Преступная группа, занимавшаяся кражами лошадей, обезврежена полицейскими Илийского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Группа состояла из двух конокрадов, один из которых ранее неоднократно судимый за кражи 39-летний иностранец, разыскиваемый правоохранителями Узбекистана с 2011 года.

«Задержание конокрадов произведено в Илийском районе, благодаря бдительности местного участкового Абзала Абдикаримова, который обнаружив в одной из автомашин незарегистрированное ружьё, 32 калибра, аркан и топор, доставил подозреваемых в районную полицию. В салоне задержанной автомашины чувствовался устойчивый конский запах», - рассказали в департаменте полиции региона.

При проверке причастности задержанных к кражам скота выяснилось, что один числится в межгосударственном розыске.

«Один из задержанных - 41-летний житель Талгарского района, другой - 39-летний гражданин соседней страны, ранее неоднократно судимый за кражи и разыскиваемый правоохранителями Ташкента в течение последних девяти лет. Подозреваемым пока инкриминируется два факта краж скота в Илийском и Балхашском районах. Установлено, что находившихся на выпасе лошадей отстреливали, а затем разделывали туши и увозили на машине», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции дополнили, что оба подозреваемых помещены под стражу. Проверка их причастности к другим преступлениям продолжается силами районной и областной полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью, Узбекистан,
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Автор:

Хасан Еспанов

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