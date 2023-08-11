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Разыскиваемого более 15 лет кыргызстанца задержали в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Августа 2023, 20:35
Разыскиваемого более 15 лет кыргызстанца задержали в Астане Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции города Астаны задержали находящегося в межгосударственном розыске 37-летнего уголовного преступника, гражданина Кыргызской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Установлено, что в октябре 2008 мужчина, злоупотребляя доверием, в Кыргызстане завладел мобильными телефонами. Мужчина скрылся на территории Казахстана.

В 2010 году управлением внтуренних дел Свердловского района города Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Решается вопрос об экстрадиции в Республику Кыргызстан.


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