Разыскиваемого более 15 лет кыргызстанца задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции города Астаны задержали находящегося в межгосударственном розыске 37-летнего уголовного преступника, гражданина Кыргызской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.



Установлено, что в октябре 2008 мужчина, злоупотребляя доверием, в Кыргызстане завладел мобильными телефонами. Мужчина скрылся на территории Казахстана.

В 2010 году управлением внтуренних дел Свердловского района города Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Решается вопрос об экстрадиции в Республику Кыргызстан.