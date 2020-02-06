Разыскиваемая 14 лет наркоторговка задержана в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области задержали 58-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков и объявленную в межгосударственный розыск судом Актобе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Женщину, разыскиваемую с февраля 2006 года, задержали в Коксуском районе Алматинской области, где она под вымышленным именем проживала в селе Балпык би. В качестве подозреваемой она фигурирует в уголовном деле, возбужденном в 2005 году по ст.259 ч.4 УК РК (в старой редакции УК РК).

«Подозреваемую вычислили согласно оперативной информации и ориентировке, сохраненной в нашей полицейской базе. Доставив женщину в Коксуский районный отдел полиции, у задержанной были изъяты отпечатки пальцев, совпавшие со следами, имеющиеся в компьютерной программе дактоучета «Папиллон». Все это время подозреваемая переезжала из одного региона в другой и представлялась разными вымышленными именами. Выяснилось, что последние несколько лет она со своей семьей проживала в селе Балпык би», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В настоящее время подозреваемая помещена под стражу и ожидает этапирования в Актобе.