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Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана
24 Июля 2021 09:18
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Галашина набрала 251,1 балла и уступила в финале китаянке Цянь Ян (251,8), которая установила олимпийский рекорд. Бронзовым призером стала представительница Швейцарии Нина Кристен (230,6). Это был первый разыгранный комплект наград на ОИ-2020.
Галашиной 24 года, в мае спортсменка вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой завоевала золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.
Фото иллюстративное: gettyimages.com
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