Развлекательные телеканалы будут вещать в черно-белом режиме из-за гибели Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развлекательные телеканалы будут вещать в черно-белом режиме в связи с трагической гибелью Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со случившейся трагедией, гибелью Дениса Тена, сегодня и завтра телеканалы Gakku и Той Думан будут вещать в черно-белом режиме. А так же на радиостанциях Gakku FM, Love Radio и Дача FM отменены все развлекательные программы. Надеемся на понимание наших зрителей и слушателей», - сообщается в аккаунте телеканала Gakku TV.

19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики и настоящий патриот Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли.

Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим.