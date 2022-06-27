27 Июня 2022 15:38

Развлекательное мероприятие в штате Вашингтон окончилось стрельбой

ТАКОМА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере восемь человек были ранены на танцевальном мероприятии в городе Такоме штата Вашингтон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

Инцидент произошел в воскресенье в 00:45 часов в ходе вечеринки в промышленном районе южной части города Такома, где собралось большое количество людей.

Правоохранительные органы сообщили, что конфликту с использованием огнестрельного оружия предшествовала ссора в переулке.

Полиция немедленно перекрыла улицы вокруг места преступления. Пострадавших от огнестрельных ранений лиц госпитализировали. После оказанной медицинской помощи стало известно, что полученные травмы не представляют угроз для их жизней.

По данным полиции, сообщения о погибших не поступали, расследование продолжается по поиску виновных.

Похожий случай произошел в столице США городе Вашингтоне (округ Колумбия), где стрельба на праздничном концерте привела к жертвам.

Очередной акт вооруженного насилия произошел на фоне одобрения Верховным судом США ношения скрытого огнестрельного оружия в общественных местах.