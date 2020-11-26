Развивающий центр для детей с особыми потребностями открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Доме культуры Нового Майкудука в городе Караганде появился развивающий досуговый центр для детей с особенностями в развитии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея открытия принадлежит общественному объединению «Шаг за шагом»

«Это первое большое событие в нашем объединении. Мы очень долго к этому шли, сталкивались со множеством трудностей, но в конце концов всё получилось. Наша общая цель - делиться опытом в воспитании и вместе решать проблемы», - говорит соучредитель объединения «Шаг за шагом» Наталья Альшанская.

Центр существует на благотворительной основе. Заработную плату педагоги центра не получают. Занятия для ребят тоже проходят бесплатно. Это большое подспорье для родителей, потому что много денег уходит на реабилитацию особенных детей, и не у всех остаются средства на их развитие.

«Детей в центре будут учить рисованию, музыке, художественному труду – это лепка и развитие мелкой моторики. Сейчас ведём переговоры с логопедом и преподавателем английского языка», - рассказала Наталья Альшанская.

В небольшой класс для занятий переоборудовали обычное помещение. Акимат Октябрьского района обеспечил центр мебелью, а спонсоры подарили канцелярию.

Желающих посещать «Шаг за шагом» много, но кабинет небольшой, поэтому охватить получится всего 24 ребёнка. Из-за пандемии занятия будут проходить одновременно с четырьмя из них.

«У нас, конечно, были грандиозные планы. Мы думали, что будет большое помещение, мы сможем открыть несколько разнонаправленных кабинетов. Но мы рады и тому, что есть. Будем и дальше развиваться и расширяться. Шаг за шагом воплощать все наши задумки и мечты», - поделилась планами Наталья Альшанская.