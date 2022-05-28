28 Мая 2022 08:41

Развивающий центр для детей с особыми образовательными потребностями открылся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство новых объектов для детей активно продолжается в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе в преддверии Международного Дня защиты детей открылся развивающий центр для ребят с особыми образовательными потребностями «Мен өзім…Business hub». В церемонии открытия принял участие аким города Ержан Жилкибаев, сообщает пресс-служба акима города.

Новый центр расположен в микрорайоне «Карасу». Молодые люди смогут попробовать свои творческие возможности в таких направлениях, как пошив одежды, видео- и фотомонтаж, рукоделие, программирование. Аким города Тараза Ержан Жилкибаев поздравил присутствующих с открытием и отметил что центр поможет людям с особыми потребностями получить профессию и открыть свою дело.

В ведомстве отметили, что в данном центре возможно бесплатное посещение при наличии разрешения родителей.

Ранее сообщалось , что в Таразе в преддверии Международного дня защиты детей состоялось открытие нового Дворца школьников «Бақытты болашақ». На протяжении двух лет для центра внешкольной работы и детского творчества строился новый корпус на 600 мест, здание самого центра капитально отремонтировали, прилегающую территорию благоустроили. Здесь бесплатно обучаются сотни детей. Для ребят, кроме уже действующих кружков, теперь будут работать кружки по судомоделированию, авиамоделированию, робототехнике, IT-центр, планетарий, обсерватория. Всего в новом Дворце школьников сегодня функционирует 81 кружок.

Помимо этого, в Таразе ведется строительство Центра иппотерапии – первого крытого манежа для лечения людей, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата. Возведение Центра иппотерапии финансируется частными инвесторами. Первый в областном центре крытый манеж позволит круглогодично заниматься верховой ездой и проходить реабилитацию людям с заболеванием опорно-двигательного аппарата. В реабилитационном центре «Асар» иппотерапией занимаются 40 детей с различными заболеваниями. Планируется завершение проекта в этом году.

Отметим, что в Жамбылской области проводится целенаправленная политика по поддержке людей с инвалидностью. В 2020 году в новое здание переехал центр реабилитации и адаптации детей с инвалидностью, для этого из областного бюджета выделено 170 млн тенге. В новом комплексе реабилитационно-оздоровительного комплекса «Асар» предусмотрены кабинеты лечебной физкультуры, логопеда, психолога, социолога, где можно бполучить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. В комплексе открыты цеха, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием «Асар» строится и аквапарк. Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь.

В областном центре запланировано строительство Центра молодежи, Дома творчества, теннисных кортов, легкоатлетического манежа, Ледовой арены.