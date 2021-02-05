РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:40, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Развивающие игрушки изготавливают в одной из колоний ВКО

    None
    None
    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Осужденные одной из колонии Восточного Казахстана изготовили развивающие игрушки для воспитанников дома малюток в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

    В ведомстве рассказали, что осужденные, отбывающие наказание в колонии строгого режима по предоставленным образцам изготовили доски Сегена для дома малюток.

    «На сегодняшний день методика Сегена обрела множества вариаций, и разносятся по параметрам, подаренные сегодня доски - они с геометрическими фигурами. Ценность таких развивающих тестов заключается в отсутствии необходимости объяснять задание словами, что важно при работе с детьми с умственно-отсталыми или слухо-речевыми затруднениями. Благодаря этой доске дети учатся правильно соотносить параметры выемок с этими фигурками и вставлять в нужные выемки правильные фигурки, что развивает скорость логического мышления», - рассказал директор Дома малюток Ербол Ибраимов.


    «Для изготовления доски Сегена много материала не требуется, но в размерах и в цветах ошибиться нельзя, а именно в этом они должны соответствовать стандартом. Администрация учреждения предоставила всю нужную информацию и фотоматериалы для изготовления данного материала», - отметил осужденный Дмитрий Петров.

    К слову, это не первый подарок, которые изготавливают осужденные для детского учреждения. На сегодняшний день в колонии функционирует всего 22 производственных цехов, где работают около 200 осужденных.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:04
    Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль на Азиатских играх
    Сегодня, 14:00
    О состоянии пострадавших на полигоне офицеров рассказали в Нацгвардии
    Сегодня, 13:59
    Звира Есбергенова назначена заместителем акима Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!