Развивающие игрушки изготавливают в одной из колоний ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Осужденные одной из колонии Восточного Казахстана изготовили развивающие игрушки для воспитанников дома малюток в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

В ведомстве рассказали, что осужденные, отбывающие наказание в колонии строгого режима по предоставленным образцам изготовили доски Сегена для дома малюток.

«На сегодняшний день методика Сегена обрела множества вариаций, и разносятся по параметрам, подаренные сегодня доски - они с геометрическими фигурами. Ценность таких развивающих тестов заключается в отсутствии необходимости объяснять задание словами, что важно при работе с детьми с умственно-отсталыми или слухо-речевыми затруднениями. Благодаря этой доске дети учатся правильно соотносить параметры выемок с этими фигурками и вставлять в нужные выемки правильные фигурки, что развивает скорость логического мышления», - рассказал директор Дома малюток Ербол Ибраимов.

«Для изготовления доски Сегена много материала не требуется, но в размерах и в цветах ошибиться нельзя, а именно в этом они должны соответствовать стандартом. Администрация учреждения предоставила всю нужную информацию и фотоматериалы для изготовления данного материала», - отметил осужденный Дмитрий Петров.

К слову, это не первый подарок, которые изготавливают осужденные для детского учреждения. На сегодняшний день в колонии функционирует всего 22 производственных цехов, где работают около 200 осужденных.