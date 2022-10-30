Развивать туризм планируют в Катон-Карагайском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе необходимо развивать туристические проекты. На этом сделал акцент аким ВКО Даниал Ахметов на встрече с населением в селе Урыль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Аким области отметил, что район демонстрирует хорошие темпы социально-экономического развития.

«Мы поддерживаем многие проекты, которые способствуют улучшению качества жизни. Так, приоритетным для региона, в целом, и района, в частности, является туристическое направление, несколько предпринимателей получили гранты на развитие медицинского, сельского и археологического туризма, и мы продолжим поддерживать тех, кто вкладывает силы и средства в развитие своего района», - написал Даниал Ахметов в Instagram.

В районном центре Улкен Нарын глава региона посетил туристическо-информационный центр и отметил, что здесь нужно и важно разместить торговые точки местных предпринимателей, чтобы помещение не простаивало, а предприниматели получили площадки для развития бизнеса.

«Также ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в селе Катон-Карагай, здесь идет наладка вентиляции, и нужно привлечь дополнительные силы, чтобы закончить проект в срок. Что касается ФОКа в селе Улкен Нарын, то рядом с ним строится бассейн. Два спортивных объекта соединит галерейный переход, это будет удобно, как для жителей, так и для работников комплекса. Я еще раз акцентировал внимание на том, что упор нужно делать на качество строительства объектов», - добавил Даниал Ахметов.