Развивать сотрудничество с портами Актау и Курык намерена Польша

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Польша в следующем году продолжат наращивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики, образования, а также цифровизации и сельского хозяйства, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Польша является одним из крупнейших экспортёров и производителей сельскохозяйственной продукции и техники. Как пример, ежедневно в Польше перерабатывают 59 млн литров молока. Кроме того, наши страны намерены развивать сотрудничество между казахстанскими и польскими портами.

«Одно из динамичных направлений сотрудничества - транспортно-транзитное. Вы знаете, что геоэкономическое расположение двух стран является определенной цепочкой Шёлкового пути. Динамика перевозок через территорию Польши контейнеров из Китая в Европу растёт. В прошлый год было 201 тыс контейнеров, в этом году ожидается 346 тыс контейнеров. Мы рассчитываем на новое направление в 2019 году - предложим развитие сотрудничества между морскими торговыми портами. Это в Гданьске Гданьский торговый порт, который сейчас имеет колоссальный объём инвестиций для развития внутренней инфраструктуры, и в качестве потенциальных партнёров, а также в формате обмена опытом наши порты Актау и Курык», - сказал Маргулан Баймухан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Польше.