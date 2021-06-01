Развивать школьную медицину поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений в сфере развития детского здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству здравоохранения, акиматам поручаю принять меры по профилактике и ранней диагностике заболеваний, реабилитации, интегрированном ведении болезней с детского возраста. Необходимо развивать школьную медицину, материально-техническую базу кабинетов раннего развития и скрининга, домов ребенка, детских стационаров и поликлиник», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он также отметил необходимость развития обеспечения занятостью досугом и спортом.

«Прежде всего, акиматам поручаю принять меры по повышению числа детей, занимающихся спортом, и обеспечить соответствующее финансирование. Еще раз обращаюсь к акимам регионов: взять на особый контроль вопросы безопасности, досуга и здоровья детей», - заключил глава Правительства.



