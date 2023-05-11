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Развивать рынок услуг космомониторинга предлагают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2023, 12:30
Развивать рынок услуг космомониторинга предлагают в Казахстане Фото: Lockheed Martin

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК отметили, что ограниченность технических и законодательных инструментов государственного контроля приводит к существенному росту нарушений законодательства в различных отраслях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведомство на портале Открытые НПА разместило Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности».

«В сфере землепользования одной из резонансных проблем является выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ранее профилактический контроль за использованием и охраной земель осуществлялся земельными инспекторами выборочно в соответствии с Планами проверок. Указанный порядок не обеспечивал надлежащий контроль за законностью использования земель, вследствие чего образовалось большое количество неиспользуемых земельных участков, что привело к социальной напряженности, а также возможной деградации плодородного слоя в отдельных участках», - говорится в документе.

В целях повышения эффективности функций государственного контроля в Земельный кодекс введена новая статья 145-1 «Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля», которая регламентирует применение данных дистанционного зондирования Земли (введено в действие с 03.01.2022 года).

Подобные проблемы существуют и в лесном и водном хозяйстве, экологии и указанная проблема не является системной для решения проблемных вопросов применения технологий дистанционного зондирования Земли для обеспечения государственного контроля на надлежащем уровне.

«В действующем законодательстве сведения космического мониторинга не определены в качестве одного из источников информации, которые могут быть использованы государственными органами при профилактическом контроле. Например, при мониторинге лесных угодий выявляются незаконные вырубки и вырубки с нарушениями Правил отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда. В большинстве случаев соответствующая информация, отправленная уполномоченному органу, игнорируется либо сообщается о не подтверждении данных космического мониторинга, но при осуществлении выездных работ совместно с инженерами по обработке данных дистанционного зондирования Земли и представителями лесных хозяйств все выявленные нарушения подтверждаются», - поясняется в Консультативном документе.

Согласно опубликованным данным, также и в направлении водного хозяйства посредством космического мониторинга выявляются многочисленные нарушения по ведению хозяйственной деятельности в водоохранах зонах и полосах.

Схожая ситуация и в отрасли недропользования.

Для решения этой проблемы предлагается обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга, а также развитие рынка предоставления услуг космического мониторинга для частного бизнеса.

«Это позволит обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга и контроля хозяйственной деятельности субъектов в различных сферах, а также усилит ответственность и отчетность государственных органов в части применения соответствующих мер в отношении выявленных в ходе мониторинга нарушений», - добавили в ведомстве.


Наука   Освоение космоса   МЦРИАП  
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