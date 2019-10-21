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Развивать придорожную инфраструктуру поручил аким Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил развивать придорожную инфраструктуру. По его словам, это необходимо, учитывая темпы строительства новых междугородних магистралей и развития туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
О том, как идёт строительство и ремонт дорог, сегодня на аппаратном совещании доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов. Глава региона отметил, что при строительстве новых магистралей не стоит забывать и о развитии инфраструктуры.
«Много дорог строится сейчас в области. К сожалению, даже на трассе, ведущей к столице, у нас нет инфраструктуры. Это очень плохо. Поручаю руководителям управлений ЖКХ, автомобильных дорог и экономики разработать план развития придорожной инфраструктуры. Он должен быть подробным: что будет располагаться вдоль трасс на Балхаш, на Жезказган и других», - поручил Женис Касымбек.
С начала реализации государственной программы «Нурлы жол» в 2015 году в Карагандинской области отремонтировали 470 км автомобильных дорог. Уже закончена реконструкция участка транспортного коридора Центр - Юг, от границы Акмолинской области до Темиртау. Введено в эксплуатацию 93 километра участка Анар - Темиртау. Ремонтируют участки дороги Караганда - Темиртау, на стадии завершения Северный и Восточный обходы в Караганде. Эти работы планируют закончить до конца этого года.
В целом в области реконструировали пять километров дорог местного значения. Капитально отремонтировали 25 километров. Средний ремонт сделали на 335 километрах. В следующем году в регионе планируют реконструировать чуть более 500 км дорог, капитально отремонтировать 10 км асфальтного полотна. Ещё 415 км предстоит охватить средним ремонтом.
До 2025 года в Карагандинской области намерены увеличить долю автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 95%.
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