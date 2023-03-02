Развивать новые товарные маршруты призвал торговый представитель России в Казахстане

АСТАНА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Казахстану и России в условиях кризиса, который переживает международная торговля, следует активно развивать новые маршруты для реализации товаров. Об этом заявил торговый представитель РФ в Астане Андрей Бабко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Казахстан и Россия реализуют масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки. Кроме того, торговый представитель отметил, что перспективным является взаимодействие в области информационных технологий.

«В современных реалиях российские компании все чаще рассматривают казахстанский рынок в качестве приоритетного. Казахстанские IT-компании имеют большой опыт в сфере цифровизации государственных услуг. Российские разработчики создают программное обеспечение, которое не требует перевода и может использоваться без дополнительной подготовки. Цифровая трансформация открывает большие возможности для дальнейшей интеграции между нашими странами и создает предпосылки для укрепления сотрудничества и в иных, так называемых классических отраслях», - пояснил Андрей Бабко в ходе экспертной дискуссии «Россия - Казахстан. Новые траектории развития деловых отношений и истории успеха партнерства».

В целом, как подчеркнул А.Бабко, у Казахстана и России широкие перспективы для совместной работы в самых разных областях экономики, в том числе высокотехнологичных.