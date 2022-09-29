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Развивать науку в сфере водного хозяйства намерены в РК

Редактор:  
Алла Серикбаева
29 Сентября 2022, 17:51
Развивать науку в сфере водного хозяйства намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления кадрового потенциала Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также улучшения их материально-технического оснащения рассмотрены на заседании Водного совета Казахстана под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что для повышения эффективности управления водными ресурсами страны предлагается пересмотреть и усилить организационную структуру Комитета по водным ресурсам, а также значительно укрепить территориальные бассейновые инспекции.

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В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр национальной экономики Алибек Куантыров, а также представитель Международного фонда спасения Арала в РК Амирхан Кеншимов.

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Премьер-Министр поддержал предложение по улучшению материально-технического обеспечения соответствующих подразделений. При этом он поручил Минэкологии провести дополнительный анализ предлагаемых мер в части кадровой политики.

«Нужно также уделить особое внимание науке и образованию. Дайте предложения по развитию науки водного хозяйства, усилению соответствующих НИИ, потому что без науки не получится развивать эту отрасль. При подготовке кадров упор нужно делать на внедрении современных профессиональных стандартов», - сказал Алихан Смаилов.


Фото: primeminister.kz


Премьер-министр РК   Наука   Минэкологии   Алихан Смаилов   Вода  
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